A 3.ª edição do Festival de Ciência de Oliveira do Bairro, grande festa da cultura científica, encerrou na passada sexta-feira, 6 de outubro, depois de três dias que levaram ao Espaço Inovação cerca de 7.500 pessoas, sobretudo crianças e jovens de escolas da região Centro mas também muitas famílias.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em parceria com o Instituto de Educação e Cidadania (IEC) da Mamarrosa, voltou a juntar cientistas, universidades, entidades educativas e científicas, professores, alunos e público em geral, num evento diferenciador, de promoção da cultura científica.

Para Mário João Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a edição de 2017 do Festival de Ciência “traduziu-se em mais um sucesso, alcançando plenamente os objetivos a que se propunha, quer em termos do número de visitantes quer ao nível da quantidade e diversidade das entidades participantes”. O autarca destacou ainda o “crescimento significativo, face ao ano transato, do número de famílias que passaram pelo Espaço Inovação”.

