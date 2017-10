O som do ampliado e renovado Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Oliveira do Bairro ecoou na passada sexta-feira, 29 de setembro, Dia de São Miguel, pelas mãos e talento de António Duarte.

O organista titular da Sé Patriarcal de Lisboa deixou o público que enchia a Igreja Matriz extasiado com o que ouvia e, durante uma hora, recuou-se aos séculos XVII e XVIII, com as peças eximiamente interpretadas, de compositores como Frei Diogo da Conceição, Sebastián Durón, Heinrich Scheidmann, Johann Pachelbel e Nicolaus Bruhns. O concerto terminaria com a conhecida “Tocata e Fuga em ré menor” de Johann Sebastian Bach, para gáudio de todos os presentes.

Tocado por organistas célebres. O órgão foi construído há mais de 25 anos (e inaugurado em 1988) pelo organeiro António Simões, que fez questão de estar presente neste dia.

O então Bispo de Aveiro, D. António Marcelino, destacava nessa altura o importante papel que deveria ter na liturgia, sem prejuízo ao seu uso em concertos musicais. Ambos os objetivos foram cumpridos. O órgão manteve-se ininterruptamente ao serviço da liturgia até ao encerramento da Igreja, para obras de beneficiação, em 2013. Aqui foram também, ao longo destas três décadas, realizados concertos pelos mais destacados organistas de então, com relevo para Antoine Sibertin Blanc, António Duarte, João Vaz, Rui Paiva, João Pedro Oliveira e Giampaolo di Rosa.

