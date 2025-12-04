Concurso Rosinda de Oliveira com inscrições até 15 de dezembro

Promovido pela PROMOB, em parceria com o IEC (Mamarrosa), o concurso – nas vertentes literária e de ilustração – tem como objetivo incentivar a escrita, a expressão artística e a criatividade, ao mesmo tempo que homenageia a Professora Rosinda de Oliveira, figura de grande importância cultural e pedagógica na região.

Termina, no próximo dia 15 de dezembro (segunda-feira), o prazo das inscrições para a 8.ª edição do Concurso Professora Rosinda de Oliveira, que contempla as vertentes literária e de ilustração.

Esta é a primeira edição em que a vertente escrita aceitará e incentivará trabalhos poéticos também, ao contrário das sete primeiras edições, onde unicamente a prosa era tida a concurso.

Promovido pela PROMOB, em parceria com o Instituto de Educação e Cidadania (IEC) da Mamarrosa, o concurso tem como objetivo incentivar a escrita, a expressão artística e a criatividade, ao mesmo tempo que homenageia a Professora Rosinda de Oliveira, figura de grande importância cultural e pedagógica na região.

Para participar, os interessados devem consultar o regulamento e preencher o formulário de inscrição, ambos disponíveis no site da PROMOB. Posteriormente, devem enviar um texto inédito (em prosa ou poesia) para o e-mail do Concurso — concursolipro@gmail.com — e/ou uma ilustração original para a morada do IEC (via correio ou entrega presencial): Instituto de Educação e Cidadania, Largo da

Igreja, 3770-033 Mamarrosa.

Na vertente literária, os textos devem ser escritos em língua portuguesa, podendo ser prosa ou poesia, e têm tema livre. Na vertente de ilustração, os trabalhos devem ser inspirados em textos vencedores de edições anteriores, disponíveis também na página da PROMOB.

“A escrita, a expressão artística e a criatividade são fundamentais não só como formas de expressão pessoal, mas também como meios de desenvolver o pensamento crítico, a imaginação e a capacidade de

comunicação”, sublinha a organização.



Os júris são compostos, na vertente escrita, por Filomena Martins (Universidade de Aveiro), Maria Madalena Teixeira (Universidade de Aveiro), Cristina Calvo (Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro), Inês Cardoso (Instituto Politécnico de Santarém), e Sónia Mendes (Universidade de Lisboa); e na vertente ilustração, por Olga Santos (Arquiteta, Galerista e Artista), Marta Justiça (Artista Plástica) e André

Capote (Professores de Artes Plásticas e Artista).

As submissões serão avaliadas até ao final do ano, e os vencedores serão anunciados em fevereiro de 2026, durante a cerimónia “Evocar Rosinda de Oliveira”, a realizar-se no IEC, na Mamarrosa.