Mais do que um espaço de aprendizagem, a Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) tornou-se, ao longo destes 15 anos, num ponto de encontro, de amizade e de equilíbrio entre corpo e mente, que promove a inclusão social e o bem-estar dos seus alunos.
Há 15 anos que se aprende e convive sem idade na UNISOB
Hoje, são homens e mulheres com mais de 55 anos que, com ou sem livros e cadernos na mão, dão vida à Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB). O projeto cumpre 15 anos de existência.