JB debate fake news e IA com alunos da UNISOB

Fruto de um desafio prontamente aceite pelo Jornal da Bairrada, a UNISOB – Universidade Sénior de Oliveira do Bairro recebeu, na passada sexta-feira, 20 de março, a diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, para uma palestra dedicada ao tema “Fake news, desinformação e inteligência artificial”.

A iniciativa revelou-se bastante participada, com os 24 alunos presentes a demonstrarem elevado interesse ao longo da sessão, marcada por momentos de interação e partilha de opiniões sobre um tema cada vez mais atual.

Durante a palestra, foram abordadas as diferenças entre fake news, desinformação e “misinformation” (partilhar uma informação falsa sem intenção de enganar), bem como os principais mecanismos de disseminação de conteúdos falsos, sobretudo através das redes sociais.

A influência das emoções geradas pelos conteúdos falsos na partilha de informação e o papel de cada cidadão enquanto agente ativo na propagação de conteúdos foram também pontos em destaque.

Oriana Pataco deixou dicas para distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira, e alguns sinais que devem fazer soar os alarmes na deteção de uma fake news.

A sessão incidiu ainda sobre o impacto da inteligência artificial neste fenómeno das notícias ou conteúdos falsos, quer do ponto de vista dos riscos — como a criação de conteúdos manipulados ou deepfakes —, quer das oportunidades, nomeadamente na ajuda à verificação de factos, em avanços na medicina e mesmo no apoio a certas atividades profissionais.

Num registo prático, os alunos foram desafiados a refletir sobre estratégias para identificar informação falsa, analisando exemplos concretos e discutindo a importância da literacia mediática

numa sociedade cada vez mais digital.

A terminar, a diretora do JB desafiou ainda os alunos a um exercício descontraído, para demonstrar como “o boato” pode também facilmente ser enquadrado numa “notícia falsa”.

A participação ativa dos alunos marcou o tom da iniciativa, evidenciando a relevância do tema e a necessidade de promover o pensamento crítico no consumo de informação, junto da população sénior.