Luzes de Natal dão brilho às ruas de Cantanhede a partir de 1 de dezembro

É já no próximo dia 1 de dezembro, pelas 18h, que se dá início ao programa de animação natalícia, com a inauguração das iluminações, com destaque para a fachada dos Paços do Concelho, junto à qual foi novamente instalada uma árvore de Natal de grandes dimensões.

Tal como em anos anteriores, a programação foi delineada no âmbito de uma parceria que envolve a AEC – Associação Empresarial de Cantanhede e a participação de demais entidades parceiras, nomeadamente as freguesias do concelho. O objetivo é mobilizar a comunidade para uma celebração conjunta da quadra natalícia, que se prolonga até ao dia 6 de janeiro de 2026.

A Praça Marquês de Marialva volta a ser o epicentro das celebrações, com destaque para o carrossel e uma pista de patinagem que prometem fazer as delícias dos mais jovens. Incontornável é também o magnífico presépio de Samuel Machado, instalado na Escola Conde Ferreira.

A 3 de dezembro é também inaugurada a exposição “Nasceu um menino… Presépios Escritos”, que estará patente na biblioteca municipal até 7 de janeiro.

Da programação constam também concertos em várias freguesias do concelho, com destaque para o concerto pelas quatro bandas filarmónicas em quatro pontos freguesias do concelho, da Academia de Música de Cantanhede em Febres (13 de dezembro) ou do Choral Poliphonico de Coimbra na Tocha (20 de dezembro).

A chegada do Pai Natal à Praça Marquês de Marialva terá lugar no dia 20 de dezembro, com início às 16h30, trazendo consigo alegria, música e muitas surpresas.

Da programação consta também uma tômbola de Natal, de 1 de dezembro a 6 de janeiro, e um concurso de montras, em estreita articulação com o comércio local.