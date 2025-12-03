Apolândia assume-se pelo terceiro ano como Aldeia Natal

Surpresas e muitas novidades num programa de dez dias de “pura magia” é o que promete a Apolândia, que se assume, pelo terceiro ano consecutivo, como Aldeia Natal. Promovida pela associação Apoforno, a iniciativa vai voltar a transformar a pequena aldeia da Póvoa do Forno (Troviscal) num local mágico, onde crianças e famílias poderão sentir e viver o Natal.
Para além de muitos espetáculos e momentos musicais, a festa, sempre com entrada livre, incluiu artesanato, gastronomia, uma Noite das Sopas, uma parada de Natal, insufláveis, modelagem de balões e teatro infantil, sendo que a dinâmica infantil estará a cargo da Real Dreams, de Sara Resende, madrinha da Apolândia 2025.
O programa da Apolândia (ver no final da peça), que arranca no dia 12 de dezembro, prolongando-se até ao dia 21, foi apresentado na passada segunda-feira, na sede da associação, onde estiveram “os que contribuíram para que esta edição acontecesse – parceiros, voluntários, colaboradores, patrocinadores, familiares e amigos”, que têm apoiado a Apoforno ao longo do caminho e a quem a presidente, Patrícia Palma, agradeceu.
“Este projeto, que já faz parte da nossa identidade e da nossa história, só se torna realidade graças ao esforço, dedicação e espírito de colaboração de muitas pessoas”, afirmou a presidente, agradecendo à sua equipa, pelo profissionalismo, entrega e paixão pelo projeto.
Patrícia Palma recordou a génese da Apolândia, “que nasceu de uma ideia simples, de um sonho partilhado e da vontade de criar algo especial para a nossa comunidade”. “Nunca imaginámos que aquela pequena semente viria a crescer desta forma (…) e transformar-se num evento desta magnitude, capaz de tocar tantas pessoas e de reunir tanto entusiasmo à sua volta.”
Todos juntos a apoiar
O Grupo Desportivo Troviscalense e o grupo de motards Oiacelera são associações parceiras do evento, assim como as juntas de freguesia, não só da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarroa (UF BTM), mas também de Oliveira do Bairro e de Oiã.
Num orçamento de mais de 30 mil euros, todos os apoios contam, sendo um deles o da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Duarte Novo realçou “o movimento social, cultural e económico gerado pela Apoforno” e parabenizou a associação pelo êxito da Apolândia. “Se existir espírito de união numa aldeia, é possível tudo”, sublinhou o autarca, manifestando que “independentemente da dimensão que possamos dar aos eventos, eles são sempre únicos”. Neste em particular, vive-se o espírito de união, que é de enaltecer: “O facto de [a Apolândia] nos juntar, isso já faz dele um grande evento e permite que seja Natal.”
Este ano, a autarquia triplicou o apoio à Apoforno (passando de 2 mil euros anuais para 6 mil), “porque entendemos que esta associação e esta atividade deve ser reconhecida”.
Para o presidente da Assembleia Municipal, Nuno Barata, a Apolândia, “por ser um evento único, que nasceu e cresceu neste lugar”, proporcionando “um momento de Natal extraordinário”, tendo “a qualidade e o valor que tem, merece ter escala”. “Temos de valorizar e fazer crescer este evento”, realçou Nuno Barata.
Também o presidente da Assembleia de Freguesia da União, João Melo, reconheceu que a Apolândia “é um evento que serve como exemplo e deve ser replicado”, na freguesia e no concelho.
Outras juntas de freguesia voltam a juntar-se à iniciativa: Bruno Seabra (JF Oiã) referiu que “é isto o Natal, estarmos todos juntos a ajudar e a contribuir para o sucesso da Apolândia”; já Simão Vela (JF Oliveira do Bairro) manifestou o “orgulho e gosto” por se juntar à iniciativa – “este espírito de união está no nosso ADN e acreditamos que, desta forma, somos mais fortes e estamos mais perto do sucesso”.
No final, ficou, por parte dos apresentadores Lília Belchior e Nuno Rainho, o desafio para uma 4.ª edição da Apolândia em 2026: “Ficamos de olhos postos nesta direção, para ver o que o futuro nos reserva.”
Programa
Local: Póvoa do Forno | Sede da Apoforno | Campo de futebol
Dia 12 dez
Cerimónia de abertura
Banda Red
DJ Fontes
Dia 13 dez
Sérgio Machado Sax
Brass Band / UFT Juvenil
Aula de Zumba PNGym
Duo Ricardo Silva
Fernando Correia Marques
Dia 14 dez
Pais Natais Oiã Acelera
Grupo Rock.pt
Tuna UNISOB
Bandolins de Aveiro
duo Latino
JMS Music
Dia 15 dez
Noite das Sopas
Grupo Salsabor
Dia 16 dez
Duo pizzicato
Dia 17 dez
David Antunes
DJ Yayo
Dia 18 dez
Banda Polk
Dia 19 dez
Amigos da Concertina
Emanuel Moura
DJ Alcides Barros
Dia 20 dez
Grupo Coral de Bustos
Cantares Populares de Bustos
GJ Show
Dia 21 dez
Tarde de Folclore
Grupo 2ForYou
Yo-Yo Dance
Teatro Infantil
Todos os dias
Oficina do Pai Natal, Casa dos Doces de Natal, Insufláveis, Artesanato, Restaurantes