Apolândia assume-se pelo terceiro ano como Aldeia Natal

Surpresas e muitas novidades num programa de dez dias de “pura magia” é o que promete a Apolândia, que se assume, pelo terceiro ano consecutivo, como Aldeia Natal. Promovida pela associação Apoforno, a iniciativa vai voltar a transformar a pequena aldeia da Póvoa do Forno (Troviscal) num local mágico, onde crianças e famílias poderão sentir e viver o Natal.

Para além de muitos espetáculos e momentos musicais, a festa, sempre com entrada livre, incluiu artesanato, gastronomia, uma Noite das Sopas, uma parada de Natal, insufláveis, modelagem de balões e teatro infantil, sendo que a dinâmica infantil estará a cargo da Real Dreams, de Sara Resende, madrinha da Apolândia 2025.

O programa da Apolândia (ver no final da peça), que arranca no dia 12 de dezembro, prolongando-se até ao dia 21, foi apresentado na passada segunda-feira, na sede da associação, onde estiveram “os que contribuíram para que esta edição acontecesse – parceiros, voluntários, colaboradores, patrocinadores, familiares e amigos”, que têm apoiado a Apoforno ao longo do caminho e a quem a presidente, Patrícia Palma, agradeceu.

“Este projeto, que já faz parte da nossa identidade e da nossa história, só se torna realidade graças ao esforço, dedicação e espírito de colaboração de muitas pessoas”, afirmou a presidente, agradecendo à sua equipa, pelo profissionalismo, entrega e paixão pelo projeto.

Patrícia Palma recordou a génese da Apolândia, “que nasceu de uma ideia simples, de um sonho partilhado e da vontade de criar algo especial para a nossa comunidade”. “Nunca imaginámos que aquela pequena semente viria a crescer desta forma (…) e transformar-se num evento desta magnitude, capaz de tocar tantas pessoas e de reunir tanto entusiasmo à sua volta.”

Todos juntos a apoiar

O Grupo Desportivo Troviscalense e o grupo de motards Oiacelera são associações parceiras do evento, assim como as juntas de freguesia, não só da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarroa (UF BTM), mas também de Oliveira do Bairro e de Oiã.

Num orçamento de mais de 30 mil euros, todos os apoios contam, sendo um deles o da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Duarte Novo realçou “o movimento social, cultural e económico gerado pela Apoforno” e parabenizou a associação pelo êxito da Apolândia. “Se existir espírito de união numa aldeia, é possível tudo”, sublinhou o autarca, manifestando que “independentemente da dimensão que possamos dar aos eventos, eles são sempre únicos”. Neste em particular, vive-se o espírito de união, que é de enaltecer: “O facto de [a Apolândia] nos juntar, isso já faz dele um grande evento e permite que seja Natal.”

Este ano, a autarquia triplicou o apoio à Apoforno (passando de 2 mil euros anuais para 6 mil), “porque entendemos que esta associação e esta atividade deve ser reconhecida”.

Para o presidente da Assembleia Municipal, Nuno Barata, a Apolândia, “por ser um evento único, que nasceu e cresceu neste lugar”, proporcionando “um momento de Natal extraordinário”, tendo “a qualidade e o valor que tem, merece ter escala”. “Temos de valorizar e fazer crescer este evento”, realçou Nuno Barata.

Também o presidente da Assembleia de Freguesia da União, João Melo, reconheceu que a Apolândia “é um evento que serve como exemplo e deve ser replicado”, na freguesia e no concelho.

Outras juntas de freguesia voltam a juntar-se à iniciativa: Bruno Seabra (JF Oiã) referiu que “é isto o Natal, estarmos todos juntos a ajudar e a contribuir para o sucesso da Apolândia”; já Simão Vela (JF Oliveira do Bairro) manifestou o “orgulho e gosto” por se juntar à iniciativa – “este espírito de união está no nosso ADN e acreditamos que, desta forma, somos mais fortes e estamos mais perto do sucesso”.

No final, ficou, por parte dos apresentadores Lília Belchior e Nuno Rainho, o desafio para uma 4.ª edição da Apolândia em 2026: “Ficamos de olhos postos nesta direção, para ver o que o futuro nos reserva.”

Programa

Local: Póvoa do Forno | Sede da Apoforno | Campo de futebol

Dia 12 dez

Cerimónia de abertura

Banda Red

DJ Fontes

Dia 13 dez

Sérgio Machado Sax

Brass Band / UFT Juvenil

Aula de Zumba PNGym

Duo Ricardo Silva

Fernando Correia Marques

Dia 14 dez

Pais Natais Oiã Acelera

Grupo Rock.pt

Tuna UNISOB

Bandolins de Aveiro

duo Latino

JMS Music

Dia 15 dez

Noite das Sopas

Grupo Salsabor

Dia 16 dez

Duo pizzicato

Dia 17 dez

David Antunes

DJ Yayo

Dia 18 dez

Banda Polk

Dia 19 dez

Amigos da Concertina

Emanuel Moura

DJ Alcides Barros

Dia 20 dez

Grupo Coral de Bustos

Cantares Populares de Bustos

GJ Show

Dia 21 dez

Tarde de Folclore

Grupo 2ForYou

Yo-Yo Dance

Teatro Infantil

Todos os dias

Oficina do Pai Natal, Casa dos Doces de Natal, Insufláveis, Artesanato, Restaurantes