Filarmónicas de Cantanhede animam programação de Natal em diferentes freguesias

Ciclo de concertos inicia a 6 de dezembro em Cordinhã, terminando a 28 de dezembro, no Bolho.

A programação de Natal no município de Cantanhede apresenta, este ano, uma expressiva componente cultural e artística, com natural destaque para os concertos protagonizados pelas quatro bandas filarmónicas do concelho em diferentes freguesias.

Tal opção resulta da aposta numa política de descentralização cultural, que ganha especial relevância nesta época festiva, mas também pretende reconhecer o meritório trabalho desenvolvido ao nível musical, cultural e etnográfico pelas filarmónicas, que se assumem como espaços agregadores das comunidades locais.

O pontapé de saída nos concertos é dado já este sábado, dia 6 de dezembro, com a atuação da Banda de Música da Pocariça, pelas 21h, no salão da Junta de Freguesia da Cordinhã. A noite promete ser repleta de melodias tradicionais, harmonias festivas e espírito natalício.

Já no dia 20 de dezembro, à mesma hora, é a vez da Philarmonica Ançanense atuar na sede do Club União Vilanovense.

Uma semana depois (27 de dezembro), a Filarmónica de Covões promete animar a noite na Igreja de São Caetano.

A atuação das bandas do concelho, no âmbito da programação natalícia, tem o seu epílogo a 28 de dezembro, na Igreja do Bolho, pela Filarmónica Marialva de Cantanhede.