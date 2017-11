O executivo da Câmara Municipal de Anadia aprovou, por maioria, com abstenção dos vereadores do PSD (Litério Marques e Anabela Melo) as taxas de IMI, Derrama e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP). Já a participação do Município no IRS dos sujeitos passivos foi aprovada por unanimidade.

Foi na primeira reunião pública, realizada no passado dia 15 de novembro, que os impostos foram a discussão e votação.

Ler mais na edição impressa ou digital