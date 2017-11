Ficaram orçadas em meio milhão de euros, as obras de ampliação e de remodelação da ala de Fisioterapia do Hospital da Misericórdia de Anadia. Aberto desde o início de novembro, este novo espaço está a receber as melhores reações por parte dos doentes que aqui chegam. “Todos gostam, pois a diferença é enorme. Gostam do espaço, do conforto e pela forma como agora passam a ser atendidos, com mais privacidade, mas também com recurso a novo equipamento que, até aqui, não era possível ter no espaço anterior”, explica Maria João Passão, administradora desta unidade hospitalar.

Período de transição e adaptação. Ainda em período de transição e adaptação à nova realidade, Maria João Passão destaca que se passou de um espaço acanhado, com 250 metros, para um espaço com 500 metros quadrados, tendo ainda este serviço acordo com o SNS (Serviço Nacional de Saúde), o que possibilita que qualquer doente com uma credencial do médico de família aqui possa realizar a fisioterapia necessária, bem como através de várias seguradoras.

Maria João Passão fala agora deste importante passo. “Todos recordam que a fisioterapia funcionava onde é agora o ginásio, num espaço que era acanhado e já não dava resposta às solicitações”, mas agora “temos o dobro do espaço”, diz, destacando a mais-valia das obras realizadas.

Ler mais na edição impressa ou digital