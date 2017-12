Álvaro Ferreira, número quatro da lista do PSD à Câmara nas últimas autárquicas, foi convocado pelo presidente da Câmara para comparecer à reunião de câmara (pública) desta quinta-feira, dia 30 de novembro, onde tomará posse, ocupando o lugar do vereador Paulo Martins, que pediu a renúncia de mandato há pouco mais de duas semanas.

Apesar de entretanto ter havido um volte-face na decisão de Paulo Martins (que poucos dias depois, aceitou, a convite do CDS-PP, ser vereador a tempo inteiro com pelouros atribuídos), permanecem dúvidas quando à admissibilidade da sua retratação. A Câmara Municipal está neste momento a recolher pareceres com vista ao integral esclarecimento desta situação (de forma a perceber se Paulo Martins pode ficar ou não no executivo), pelo que entendeu convocar Álvaro Ferreira, na qualidade de cidadão imediatamente a seguir na lista do PSD.