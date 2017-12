É já no próximo dia 4 de janeiro que o Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada, vai receber o tradicional Concerto de Ano Novo. Desta vez, a Orquestra Filarmonia das Beiras convida Beatriz Cortesão, uma jovem harpista natural da Mealhada. O concerto terá início às 21h30 e o bilhete custa 5 euros. Reservas: 231 209 870 (quinta-feira a segunda-feira, das 20h às 22h).

O Concerto de Ano Novo e Reis constitui um dos momentos marcantes da temporada musical da Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB). Tal como em Viena, soarão as mais conhecidas valsas, polcas e marchas de Strauss, selecionadas para fazer entrar o Novo Ano de 2018 em ritmo festivo. A primeira parte do concerto é dedicada a Johann Strauss II (1825-1899), revisitando composições como a “Polca Champanhe”, “Polca Blumenfest (Festa da Flor)”, “Polca Banditengalopp (O Galope dos Bandidos)” e a “Valsa Danúbio Azul,”.

A segunda parte será dedicada às grandes bandas sonoras de filmes. A música vai transportar o público às produções de Hollywood e da Broadway, contagiando velhas e novas gerações com temas conhecidos de produções cinematográficas como “O Senhor dos Anéis”, o universo “007”, “Os Piratas das Caraíbas”, “ET” ou “Regresso ao Futuro”.

Beatriz Cortesão, jovem harpista da Mealhada, será convidada da orquestra e a direção estará a cargo do maestro António Vassalo.