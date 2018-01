O Posto de Turismo de Águeda registou em 2017 cerca de 10 mil visitantes, um incremento de 10% face a 2016. Já a Campanha Visit Águeda alcançou mais de 300 mil visualizações nas redes sociais.

Sendo uma das principais áreas de atuação estratégica do Município de Águeda, o turismo tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, sendo evidente a crescente procura de Águeda como destino turístico.

A análise dos dados relativos a 2017 revela um aumento na percentagem de visitantes nacionais e internacionais, consolidando a curva ascendente do número de visitas a Águeda. No Posto de Turismo registaram-se quase 10 mil visitantes, mais mil que em 2016.

Estes números traduzem o esforço que a Autarquia tem vindo a desenvolver, de forma contínua, procurando dinamizar diversos eventos e iniciativas, qualificar a oferta turística, aumentar a procura, alcançar notoriedade e o reconhecimento junto dos que visitam o concelho. Para tal têm contribuído os diversos eventos promovidos ou apoiados pela Câmara Municipal – de onde se destacam o AgitÁgueda Art festival, a campanha “Águeda tem o Maior Pai Natal do Mundo”, o Mundial de Motocross, o Europeu de Enduro, entre outros. Também a participação do Município em feiras e certames nacionais e internacionais, a realização de exposições temáticas, tem contribuído para a divulgação de Águeda enquanto destino turístico.

A campanha Visit Águeda conferiu também outra dinâmica à promoção das diversas valências do território. Os postais digitais temáticos que, semanalmente são publicados na página do facebook do Município, alcançaram em 2017 mais de 335 mil visualizações e 7912 gostos, tendo ainda sido partilhados 2372 vezes.

Também os principais pontos de entrada no concelho serviram para divulgar o território aguedense: gastronomia, museus, eventos, arte, natureza, entre tantas outras imagens, cedidas por fotógrafos locais, procuraram valorizar o melhor de Águeda.

Além dos visitantes portugueses, no Top 15 de nacionalidades estão o Japão (1.º), França (2.º), Espanha (3.º), Brasil (4.º), Alemanha (5.º), E.U.A. (6.º), Canadá (7.º), Itália (8.º), Reino Unido (9.º), Polónia (10.º), Suiça (11.º), Austrália (12.º), Holanda (13.º), Bélgica (14.º), Dinamarca (15.º). Em forma de agradecimento a todos os visitantes, foi colocada uma “árvore” com placas de sinalização de distâncias entre Águeda e as capitais dos países que mais têm contribuído para a emissão de turistas para o concelho.

Segundo o vice-presidente do Município, Edson Santos, “um pequeno gesto que procura agradecer aos que nos elegeram como destino turístico e que, esperemos, continuem a eleger!”. Salienta ainda que “também no setor privado se verifica um aumento do investimento, quer em qualidade quer em quantidade. A exemplo as novas unidades de alojamento local e a dinamização do turismo industrial por parte de empresas sediadas no concelho.”

No sentido de dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a realizar, renovam-se para 2018 os objetivos de crescimento sustentável, apostando na qualidade, inovação e diversificação da oferta turística em Águeda, bem como na afirmação “da cidade mais colorida da Europa!”. A expectativa para este ano é elevada, não só pela continuidade dos eventos promovidos e apoiados pela Autarquia mas também pela realização de diversas iniciativas de âmbito nacional e internacional.