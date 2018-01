Com o objetivo de baixar o elevado orçamento, o que levou à saída de alguns jogadores, o Anadia FC reajustou o seu plantel principal com a aquisição de três jogadores: o guarda-redes Alexandre Verdade (ex-Oleiros), que regressa a casa depois de ter feito a formação no clube; do defesa/médio Bem-Haja (ex-Estarreja) e do avançado António Xavier (ex-FC Porto B), que se juntam a Leandro Vieira (ex-S. Martinho) e Tiago Oliveira (ex-Pampilhosa), como na altura JB deu conta.

De saída estão Nuno Rafael, que assinou pelo Cinfães, João Miguel (Cesarense), Ruizinho (Lusitano VRSA), Stanly (Salgueiros) e Leandro (ainda sem clube).