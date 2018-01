A iniciativa vínica “Bairrada em Prova” volta aos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro, de 16 a 31 de janeiro. Três vinhos e dois espumantes de 5 produtores diferentes compõem o cartaz de degustação da segunda quinzena do mês de janeiro.

A prova inicia-se com o vinho branco Sempar da colheita de 2012 da Quinta de Baixo. Um branco obtido por viticultura biodinâmica de vinhas velhas a partir das castas Bical, Maria Gomes e Arinto. Seguem-se os vinhos tintos, Quinta da Lagoa Velha Singular 2015 e Encontro Baga 2011. O primeiro lançado no ano passado pelo produtor que lhe dá o nome e concebido com Baga e Touriga Nacional. O segundo, de um ano excecional para a Bairrada, pertence à Quinta do Encontro e é monovarietal de Baga. Desta casta são também os espumantes deste cartaz: um “Baga Bairrada” da Quinta do Cavaleiro, Alazão Branco Bruto e um Rosé Bruto Natural da Quinta das Bágeiras ambos do mesmo ano, 2015.

Entre os dias 16 e 31 de março o convite é estendido a todos que pretendam conhecer a região pelos seus vinhos. A prova não requer marcação (exceto para grupos) é realizada às 10h30, 11h30, 15h30 e 16h30, e tem custo de 5 euros por provador, custo este que se dilui aquando da realização de compras de valor igual ou superior a 10 euros (por pessoa).

“Bairrada em Prova” oferece a oportunidade de conhecer a região através de uma experiência vínica disponível de segunda a domingo nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.