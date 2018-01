A JSD Mealhada conta com uma nova equipa liderada por Camila Amaral, estudante finalista de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, eleita no dia 13 de janeiro, no mesmo dia em que o partido elegeu também o seu novo líder, Rui Rio.

Camila Amaral pretende “dotar a estrutura interna de uma grande dinâmica, política e organizacional, com uma JSD ainda mais próxima dos jovens do concelho e dos cidadãos em geral.”

Francisco Louzada foi também reeleito e continua a assumir a Presidência da Mesa do Plenário. “Estimular e dar a conhecer uma juventude empenhada com o bem comum do concelho da Mealhada, uma geração inconformada com as fronteiras físicas que lhe tentam impor, só pode dar um melhor resultado e um maior envolvimento dos jovens nos assuntos públicos e da nossa comunidade. Estamos muito motivados”, manifestou Francisco Louzada.

Camila Amaral conta, na sua equipa, com por Hugo Alves Silva, Presidente do PSD Mealhada, e Bruno Coimbra, Presidente do Plenário do PSD Mealhada.