O Cineteatro Anadia acolhe, no dia 23 de fevereiro, a partir das 21h30, a comédia romântica “Porta com Porta”, protagonizada por Sofia Alves e João de Carvalho.

A peça, da autoria de Lázaro Matheus, é dirigida por Celso Cleto.

“Porta com Porta” centra-se em Rute, uma mulher independente com cerca de 40 anos, que resolve comprar um apartamento novo num edifício de prestígio. Mas, na euforia de conseguir mais um passo na sua independência, acontece algo que não estava planeado e que ela não vai conseguir controlar: Tony, o proprietário que vai ocupar o apartamento do lado, “porta com porta”. De facto, Tony, com cerca de 55 anos, está muito longe de ser o vizinho ideal para Rute… E os problemas acontecem logo no primeiro encontro.

Os bilhetes para o espetáculo já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h. Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.

O bilhete tem o custo de 7,50 euros, estando reservado um desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior.