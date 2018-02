Foi em junho de 2017 que o Clube Aveirense de Automóveis Antigos lançou a iniciativa do Dia Aberto do seu Núcleo Museológico, a acontecer todos os segundos sábados de cada mês, das 10h às 18h30, com entrada gratuita.

Neste próximo sábado, dia 10 de fevereiro, inicia-se uma exposição dedicada ao tema “2.ª Guerra Mundial”, onde estarão patentes interessantes exemplares que foram protagonistas naqueles marcantes anos da história mundial.

A iniciativa do Dia Aberto CAAA resultou da consciência da importância cultural que representam os veículos de época na evolução da nossa sociedade e estilo de vida, devendo o Clube participar em ações que promovam e divulguem a preservação deste vasto património.

O sucesso que tem sido alcançado em cada mês é a comprovação do interesse que o tema suscita em todos aqueles que apreciam o colecionismo em geral e o das máquinas automóveis antigas em particular, com toda a envolvente que lhes está associada.

Na visita ao espaço museológico do CAAA, os visitantes poderão desfrutar de uma interessante coleção de meios de transporte rodoviários antigos, desde motas e bicicletas, automóveis, camiões e tratores, assim com todo um conjunto de artefactos ligados a outras épocas da mobilidade rodoviária, tais como sinalética, publicidade, ferramentas, bombas de gasolina e outros artigos de interesse.