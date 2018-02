James Arthur é um dos cabeças de cartaz da Expofacic. O evento decorre em Cantanhede, de 26 de julho a 5 de agosto e o célebre cantor britânico sobe ao palco principal do evento no sábado anterior ao encerramento (dia 4), perspetivando-se um grande espetáculo do protagonista de uma das mais fulgurantes carreiras musicais dos últimos anos a nível internacional. A força mobilizadora da música de James Arthur e as suas performances nas atuações ao vivo prometem casa cheia, à semelhança dos concertos que tem realizado um pouco por todo o mundo.

Primeiro single “Impossible” com enorme sucesso mundial

Natural de Middlesbrough, Arthur desenvolveu nos primeiros anos de juventude uma verdadeira paixão pela música, foi nela que encontrou o refúgio de uma infância marcada pela separação dos pais e por fases particularmente difíceis. Escreve canções desde os 15 anos e fundou várias bandas em que se destacou como exímio guitarrista, mas o êxito só veio depois de ter conquistado o “X Factor” do Reino Unido.

Com a vitória, o cantor tornou-se uma estrela da noite para o dia e reconhecimento internacional do seu talento adquiriu uma expressão assinalável com “Impossible”, o seu primeiro single que num ápice ascendeu à categoria de grande sucesso mundial. Com milhões de discos vendidos, a canção foi n.º 1 em 50 países e obteve vários prémios de ouro e platina. “Impossible” foi nomeado para o Brit Award e, do seu primeiro álbum, o single “You’re Nobody Until Somebody Loves You”, com colaboração de Naughty Boy e Emeli Sande, foi certificado Gold no Reino Unido.

Em 2016, regressou à composição com “Back From the Edge”, álbum aclamado pela crítica e pelo público em função de brilhantes canções como “Say You Won’t Let Go” “Let Me Love the Lonely” e “Sermon”. O seu mais recente êxito é “Naked”, que desde o lançamento, em dezembro último, alcançou posição destacada em vários países da Europa e em outros continentes.

São os fatores que explicam o sucesso da carreira internacional de James Arthur que o público vão poder ver na Expofacic em 4 de agosto, designadamente a sua voz distintiva, o seu talento como compositor e as suas extraordinárias qualidades de performer. Uma noite de emoções fortes para públicos de todas as gerações.