As obras de requalificação das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de Monsarros e de Aguim, no concelho de Anadia, vão ser inauguradas, na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, numa cerimónia presidida pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O investimento realizado pelo Município de Anadia ultrapassou os 600 mil euros e implicou profundas obras de requalificação em ambos os edifícios, permitindo dotá-los de melhores condições de conforto e de segurança, e tornando-os mais aprazíveis para as respetivas comunidades educativas. Os dois estabelecimentos de ensino, frequentados por um total de 103 alunos – 36 em Vila Nova de Monsarros e 67 em Aguim -, entraram em funcionamento no passado dia 3 de janeiro, no arranque do segundo período do ano letivo.

Para além de ter requalificado os imóveis, a autarquia adquiriu também novo mobiliário, material didático, e equipamentos informáticos, nomeadamente quadros interativos. A EB1 de Vila Nova de Monsarros foi ainda apetrechada com material de refeitório, uma vez que os alunos passaram a fazer as refeições no edifício da escola, sendo estas fornecidas pelo Centro de Apoio Social de Vila Nova de Monsarros, através de protocolo estabelecido entre o município e aquela instituição. A autarquia apresentou, entretanto, uma candidatura ao Centro 2020, com vista à obtenção de comparticipação, através de fundos comunitários, para as obras realizadas na EB1 de Aguim.

Estas intervenções decorreram no âmbito da estratégia traçada pela Câmara Municipal de Anadia para o domínio da Educação, a qual passa por proporcionar idênticas condições de aprendizagem a todas as crianças. Deste modo, após a construção dos modernos centros escolares, e não se prevendo a construção de outras instalações com esta tipologia, a autarquia centrou a sua atenção nos edifícios escolares mais antigos, que, numa perspetiva de igualdade e de equidade, estão a ser dotados de condições físicas similares, para que aí possam ser realizadas atividades em tudo idênticas àquelas que são dinamizadas nos referidos centros escolares.

Assim, decorrem atualmente grandes obras de beneficiação na EB1 de Tamengos, uma intervenção orçada em cerca de 370 mil euros, e que deverá ficar concluída no decorrer do presente ano letivo. Como foi já anunciado, encontra-se em fase final de elaboração o projeto de requalificação para a EB1 de Mogofores.