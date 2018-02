O atleta Eduardo Gomes Fernandes e o treinador José Eduardo Fernandes, do Hóquei Clube da Mealhada, foram chamados à Seleção Nacional de Natação. Estão convocados para o estágio da Federação Portuguesa de Natação, que vai decorrer de 7 a 9 de fevereiro, em Rio Maior.

Esta dupla, pai e filho, residente na freguesia de Casal Comba, foi ainda convocada para o Meeting Internacional de Lisboa, que se realizará na Piscina Olímpica do Jamor dias 10 e 11 de fevereiro. Ambos têm conquistado grandes resultados a nível nacional, interdistrital e regional. Já eram presença assídua em estágios das seleções Regional da Associação de Natação Centro Norte Portugal e Interdistrital e chegam agora à Seleção Nacional.

Em oito épocas desportivas, o nadador Eduardo Gomes Fernandes, sob orientação técnica do treinador José Eduardo Fernandes, conquistou cerca de 428 pódios, dos quais 17 medalhas de ouro, 14 de prata e 6 de bronze em provas nacionais.

No passado sábado, dia 27, Eduardo Gomes Fernandes e Beatriz Ferreira Gaspar, ambos do HCM, e José Eduardo Fernandes, na qualidade de treinador da Seleção Regional de Aveiro, estiveram presentes na 26.ª Taça Vale do Tejo.