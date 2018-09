O nadador Eduardo Gomes Fernandes, que treina atualmente no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, conquistou, ao longo da época desportiva 2017/2018, cerca de 119 pódios, dos quais destacamos os 7 internacionais ao serviço da Seleção Nacional e os 14 nacionais em representação do Clube Mealhadense.

Foi o único atleta da categoria de juvenis A masculinos a conseguir mínimos para representar a Seleção Nacional em todas as provas internacionais. Foi também o nadador que mais vezes representou a Seleção Nacional e que mais pódios conquistou durante a época desportiva.

Especialista nos 200 e 400m estilos; 200 e 400 livres e 200 mariposa, o jovem atleta, natural da Freguesia de Casal Comba, conseguiu em ambos os nacionais sagrar-se tetracampeão nacional. Nas duas presenças internacionais, ao serviço da nossa Seleção, conquistou 7 pódios, 3 medalhas de ouro e 4 de prata. Ao longo das 4 épocas desportivas como representante do HC Mealhada/Crédito Agrícola, o nadador alcançou 48 pódios de âmbito nacional.

Na próxima época desportiva, Eduardo Gomes Fernandes irá iniciar a época no novo Clube da Mealhada, mas poderá, antes do final do ano, dar o salto para um dos grandes clubes da natação portuguesa.