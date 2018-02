Na noite de sexta-feira, dia 16 de fevereiro, o Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, foi palco do Jantar e da Cerimónia de Entrega da primeira edição dos ‘Prémios Grandes Escolhas’.

Durante o evento, organizado pela revista Vinho Grandes Escolhas, mais de 900 pessoas presenciaram a entrega do galardão da ‘Singularidade’ a Mário Sérgio Alves Nuno, o rosto da Quinta das Bágeiras, situada na Fogueira, Sangalhos, em pleno coração da região vitivinícola da Bairrada, e um dos grandes vencedores das 19 categorias do ‘Troféu Grandes Escolhas’.

Decorria o ano de 1989, quando Mário Sérgio Alves Nuno juntou as vinhas do Avô Fausto com as do Avô Armando, com o consentimento do Pai Abel para criar, em 1989, a primeira empresa vinícola da Bairrada. Quase três décadas depois, são onze as pequenas parcelas de vinha que partilham do mesmo denominador comum: “uvas colhidas à mão, tintos feitos em lagares sem adição de leveduras com engaço e envelhecimento em tonel ou barrica usada”, de acordo com a revista Vinho Grandes Escolhas.

