Quatro detidos por furto, roubos e tráfico de droga na região

Quatro homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 31 anos, foram detidos no passado dia 2 de abril, acusados dos crimes de furto, roubo e tráfico de estupefacientes, perpetrados nos concelhos de Anadia, Mealhada e Águeda.

A detenção, realizada pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, aconteceu na sequência “de uma investigação que decorria há cerca de três meses, onde se investigavam vários crimes de furto e roubo”, avança aquela força policial em comunicado, dando ainda nota de que as “diligências culminaram com o cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito e cinco mandados de busca domiciliária, nos concelhos de Anadia e Águeda”.

Durante a ação policial foram apreendidas “192 doses de haxixe; oito doses de cocaína; um automóvel ligeiro; um par de luvas; uma gola tipo passa montanhas; 380 euros em numerário; uma balança de precisão e diverso material de corte e acondicionamento de estupefacientes”.

Segundo aquela fonte, “os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial ontem, dia 3 de abril, para aplicação de eventuais medidas de coação”.

Acrescente-se ainda que na operação estiveram envolvidos militares dos Destacamentos Territoriais de Anadia, Águeda, Ovar e Aveiro, um binómio de deteção de estupefacientes, uma equipa do Destacamento de Intervenção de Aveiro, uma equipa do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção em Penafiel e duas patrulhas dos Postos Territoriais de Anadia e Águeda.