O XII Capítulo da Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada, no sábado, dia 3 de março, no Palace Hotel do Bussaco, fica marcado pela entronização, pela primeira vez, de um “Confrade Enófilo”, uma pessoa ligada ao mundo do vinho. A escolha recaiu sobre Célia Alves, gerente das Caves São João e recentemente eleita (a primeira mulher) presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada.

Coube a Mário Sérgio Nuno, Confrade e Comendador, traçar o percurso de Célia Alves que, não sendo bairradina, há muito adotou esta região, “sendo hoje uma figura de referência da Bairrada e dos seus vinhos”. O rosto da Quinta das Bágeiras elogiou Célia Alves, a quem reconheceu denotadas capacidades “para elevar de novo para o mais alto patamar as Caves São João, numa altura em que a empresa demonstrava sérias dificuldades”.

Um Capítulo é sempre um momento de renovação, com a entrada de novos confrades. Como habitualmente, foi escolhido, pelo (Chefe) Confrade de Honra do ano passado, o Confrade de Honra deste ano. O Chefe Marco Gomes elegeu o amigo Chefe Pedro Lemos, dono do restaurante homónimo, que é um dos mais conceituados restaurantes no Porto (em 2014, foi o primeiro da cidade consagrado com uma estrela Michelin).

Leia a reportagem completa na edição de 8 de março de 2018 do Jornal da Bairrada