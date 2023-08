Festival do Leitão, em Covões, com mais dias mas menos refeições

O pavilhão gimnodesportivo de Covões prepara-se para receber mais uma edição do Festival do Leitão. Aproveitando o feriado de terça-feira, o evento vai realizar-se ao longo de quatro dias, começando no sábado, dia 12, e terminando no dia 15 de agosto.

Uma das principais novidades desta 17.ª edição é o facto de haver apenas uma oportunidade por dia para degustar as iguarias, onde o leitão assado é sempre o rei à mesa. Segundo explicou ao JB o presidente da direção da PRODESCO – ADC, Paulo Oliveira, “procurámos concentrar-nos naquilo que é a nossa experiência. Sabemos que o sábado à noite é sempre um dos melhores dias (porque ainda há pessoas que trabalham durante o dia ou aproveitam para ir à praia), o domingo é um dia muito bom ao almoço, mas à noite com menos gente, porque no dia seguinte muitos trabalham; e este ano a segunda e terça-feira funcionarão um pouco como o sábado e domingo”.

Assim, no dia 12 só será servido jantar; no dia 13, só almoço; no dia 14, só jantar e, no dia 15, só almoço.

O pavilhão está preparado para receber cerca de 400 pessoas em simultâneo. Paulo Oliveira frisa que não é necessário fazer reservas, exceto se se tratar de um grupo de seis ou mais pessoas.

Embora seja difícil fazer uma previsão exata do número de visitantes, o presidente da entidade organizadora estima que, por dia, sejam servidas refeições a cerca de um milhar de pessoas: “costumamos fazer mudança de mesas cerca de três vezes por refeição.”

Canja de leitão em teste

O leitão assado, conforme já referido, é o principal destaque deste festival gastronómico, ficando a sua confeção à responsabilidade de quatro assadores da região de Covões. Mas também poderão ser apreciadas a feijoada de leitão e a cabidela de leitão. As entradas fazem-se igualmente a partir do ingrediente principal: bôla, folhados e rissóis de leitão.

Nesta edição, poderá haver uma novidade: “Estamos a testar a canja de leitão, em vários paladares e pessoas, para perceber se realmente merecerá o acolhimento de quem nos visita.”

A dose de leitão assado, seja para uma ou para duas pessoas, vai sofrer um ligeiro aumento de preço, e inclui sempre o leitão assado, batata, laranja e salada. O prato alternativo ao leitão é sempre possível, mas raro, “pois quem vai ao Festival do Leitão é porque gosta e aprecia realmente o nosso leitão assado”, confere Paulo Oliveira.

A acompanhar as iguarias estarão, como é habitual, os vinhos da Adega de Cantanhede, parceira do evento.

Já no que respeita ao acolhimento e serviço, serão feitos, garante o presidente da PRODESCO, com a maior disponibilidade e qualidade, contando para isso com cerca de 50 voluntários, uma equipa unida e coesa, com experiência dos anos anteriores e “cujo apoio e trabalho são imprescindíveis para o sucesso do evento”.

Animação – quer com música quer com atividades para as crianças – é outro dos fatores imprescindíveis, “para que o evento não se torne apenas e só num local de refeição, mas também num local de convívio.

Leitão “especial”

Paulo Oliveira termina com um convite aos apreciadores de bom leitão da Bairrada, para que visitem Covões por esta altura. “Quem está habituado a comer leitão noutros locais, deve vir experimentar o nosso, porque o leitão desta região de Covões é, realmente, diferente. Quer pela qualidade da carcaça (em regra, da raça bísara, com características muito especiais no formato e na textura da carne), quer pelo assamento, que é também próprio e único nesta região.

A organização do Festival do Leitão de Covões é da responsabilidade da associação PRODESCO e conta com o apoio da União de Freguesias de Covões e Camarneira e da Câmara Municipal de Cantanhede.