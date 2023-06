Filarmónica dos Covões comemora 155 anos em grande

A atual direção está empenhada em iniciar um novo ciclo na Filarmónica. Esta nova fase coincide com a entrada de um novo maestro, que foi oficialmente apresentado à comunidade no Concerto de Primavera, realizado no passado mês de maio.

A Filarmónica de Covões está a preparar um programa alargado para comemorar o 155.º aniversário. Para além das iniciativas programadas para o dia da fundação – 13 de junho, dia de Santo António, padroeiro de Covões -, estão previstos momentos festivos já para este sábado, dia 10, e para o seguinte, dia 17.

Mário Cavadas, presidente da direção da Filarmónica, destaca, no dia 10, as marchas populares com a participação de crianças e idosos da PRODECO (10h30, Largo Santo António) e o encerramento das atividades letivas (Auditório), seguido de mini concerto da Filarmónica de Covões. Depois disso, haverá um almoço solidário (com porco no espeto e outras iguarias), no Pavilhão PRODESCO, que contará com a atuação da Tuna Académica Mista da ESEC (Coimbra) e, mais tarde (15h), o desfile/exposição de carros clássicos “Ingleses do Centro”.

O custo é de 12 euros (7 euros dos 7 aos 12 anos), para almoçar e assistir ao restante programa. Um valor quase simbólico para um “menu” bem recheado e que, sublinha o presidente, servirá essencialmente para ajudar a pagar as despesas com as recentes obras de manutenção da sede, praticamente concluídas. “A nossa sede foi construída há mais de 25 anos e nunca tinha sido alvo de obras. Decidimos avançar e resolver variados problemas, e tudo ficou em mais de 17 mil euros. Por isso, precisamos mesmo da presença, em força, da população.”

No dia 13, haverá missa (19h) e romagem ao cemitério, terminando com um Porto de honra e bolo de aniversário na sede. No dia 17, decorre o II Encontro de Bandas Filarmónicas, com o início do concerto (com a banda anfitriã e a convidada, a Associação Musical e Recreativa Castanheirense) marcado para as 21h30, no Largo Santo António.

Novo ciclo

A direção está empenhada em iniciar um novo ciclo na Filarmónica, onde entram “novos projetos e objetivos, uma nova dinâmica, a motivação dos músicos e um repertório variado”.

Esta nova fase coincide com a entrada de um novo maestro, que foi oficialmente apresentado à comunidade, no Concerto de Primavera, no passado dia 14 de maio.

David Ferreira sucede a Fausto Moreira, que dirigiu a banda durante 38 anos.

