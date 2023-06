O cartaz apela de presença de público mais jovem mas também adulto. Vão atuar na Festa do Leitão, Dillaz, Bárbara Tinoco, Piruka ou Plutonio (novos artistas que já ocuparam o seu lugar de destaque no panorama português) e D.A.M.A., Entre Aspas ou Rich & Mendes (artistas e DJ consagrados com carreiras de mais de 30 anos).

A Festa do Leitão regressa a Águeda, de 31 de agosto a 3 de setembro. Esperam-se dias de convívio e animação, onde o Leitão da Bairrada será o rei da festa, no que respeita à gastronomia. Doçaria, espumantes, artesanato, cultura e desporto também fazem parte deste evento, para além da música, cujo cartaz se apresenta com uma programação diversificada e apostando em artistas nacionais.

No dia 31 de agosto, atuam Dillaz, Lon3er Johny e Plutonio; no dia 1 de setembro, Bárbara Tinoco e Poesia Acústica; no dia 2, D.A.M.A, Leo2745 e Rich & Mendes; e no último dia, 3 de setembro, Piruka e Entre Aspas.

O valor diário para assistir aos concertos é de 10 euros, sendo 8 euros para os residentes. O passe geral custa 35 euros.