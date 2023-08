Toy é o cabeça de cartaz da Festa do Leitão e do Espumante na Curia

De 11 a 13 de agosto, todos os caminhos vão dar à Curia para mais uma edição da Festa do Leitão e do Espumante. Este evento, que já é uma tradição na estância termal, terá o seu epicentro, uma vez mais, no Parque de Merendas, localizado junto à Estação da CP e à sede da Associação Rota da Bairrada.

A organização volta a estar de novo a cargo da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, e contará com o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

Paralelamente, a Festa do Leitão e do Espumante integra mais duas iniciativas de índole desportiva, uma prova de cicloturismo e o 11.º Circuito da Curia em ciclismo que, ao contrário das edições anteriores, terá uma data posteriori, a 20 de agosto.

A vertente cultural também é um “dos pratos fortes” da Festa do Leitão e do Espumante, com três dias de muita música e animação, com Toy a fechar o evento, no domingo.

Leia a reportagem completa na edição desta semana do Jornal da Bairrada