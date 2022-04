Mealhada assegura qualidade com abate diário de leitões

Na restauração da Mealhada, um leitão degustado ao almoço é abatido às primeiras horas dessa mesma manhã, nos matadouros locais. “Este é um aspeto diferenciador do leitão que se consome no resto do país e que garante a excelência deste produto tão importante para a nossa economia”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, na reunião de executivo em que foi aprovado o protocolo com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Na prática, este protocolo estabelece que o Município de Mealhada suporte uma parte dos custos inerentes à contratação de diversos veterinários que efetuam as inspeções sanitárias diárias nos estabelecimentos de abate de leitões no concelho da Mealhada. “A DGAV não tinha meios para assegurar este modelo de abate diário e a Câmara assume estes custos que, a meu ver, são um investimento público, de todos nós, para que consigamos ter aqui um produto de qualidade superior, como foi recentemente reconhecido pelos consumidores portugueses”, ressalvou o presidente, referindo-se à distinção do Prémio 5 Estrelas.

A preocupação da autarquia passa também por dar resposta aos operadores económicos para que possam realizar os abates nas melhores condições, tendo em conta que este é um dos setores mais importantes da economia local, que suporta centenas de postos de trabalho.