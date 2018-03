Com um orçamento a rondar os 120 mil euros para o ano em curso, Mário Marinho, que cumpre o primeiro ano do seu segundo mandato à frente dos destinos da Freguesia de S. Lourenço do Bairro, destaca para o ano em curso um conjunto de obras prioritárias que visam melhorar a qualidade de vida das populações.

Valetas cimentadas dão aspeto asseado aos arruamentos. Assim, os trabalhos relacionados com o cimentar das valetas é uma das prioridades, não só para tornar os muitos lugares que integram a freguesia mais limpos e asseados, mas também para evitar custos elevados com a manutenção e limpeza destas espaços. “A despesa é enorme, para além do mau aspeto e até para facilitar o escoamento de águas pluviais que muitas vezes estavam entupidas (valetas)”, diz sobre esta beneficiação que já chegou a 90% das ruas de S. Lourenço do Bairro, seguindo-se S.Mateus e Vale de Estêvão, onde várias valetas já foram intervencionadas.

Lavadouros para recuperar. Uma outra área alvo de atenção são os lavadouros da freguesia. Ao todo, S. Lourenço do Bairro tem oito lavadouros: “o de Espairo foi completamente requalificado ainda no anterior mandato. O de Levira está intervencionado mas não acabado, faltando a pintura. Os de Cabana e Grou são prioritários porque se encontram em muito mau estado e ainda são muito procurados pelas pessoas”, diz, sublinhando que alguns têm mesmo utilização diária como são os casos dos de Couvelha e Pedralva, a precisarem também de uma pintura.

Só nestes duas rubricas – valetas e lavadouros – Mário Marinho admite que vai gastar cerca de 40 mil euros.

