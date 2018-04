O Orfeão Vox Caeli de Cantanhede promove, no próximo domingo, dia 15 de abril, o I Encontro Nacional de Coros de Cantanhede, a ser realizado às 16h, no salão dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

São convidados deste Encontro de Coros, o Coro Polifónico de Amarante, o Coro do Município de Benavente e o Orfeão de Viseu. O espetáculo contará ainda com a participação do grupo coral anfitrião.

O Orfeão Vox Caeli de Cantanhede é a primeira associação de canto no concelho, sem fins lucrativos. É constituída por 41 orfeonistas, que se dedicam à divulgação da música coral nas suas diversas vertentes e estilos musicais, com apresentações públicas por todo o país.