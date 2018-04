Por causa do jantar de aniversário, a direção do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) antecipou o jogo da 27.ª jornada do Campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro com o Milheiroense para sábado à tarde. Como tem sido até à data, os Falcões do Cértima, que ainda não perderam, venceram com facilidade o seu adversário (4-0) e deram mais um passo seguro no seu objetivo.

À noite, num restaurante da região, a família oliveirense reuniu-se para comemorar o 96.º aniversário. “Não é todos os dias que se comemoram 96 anos de vida. Foi uma festa onde estiveram algumas pessoas marcantes e representantes de clubes do concelho”, afirmou o presidente Aníbal Santos em nota enviada ao JB, reconhecendo que “não foi o que tínhamos previsto, porque o clube e direção mereciam mais. Mas conseguimos superar anos anteriores”.

No dia seguinte, domingo à tarde, disputou-se a restante jornada do campeonato. E com a derrota do S. Vicente Pereira em casa aos pés do Fermentelos, e da possibilidade de em vez de três serem quatro equipas a subir à principal prova do futebol distrital aveirense, o OBSC, “no sofá”, viu um dos seus principais objetivos ser concretizado, a subida ao Campeonato Safina.

“Depois de alguns contratempos na parte da formação no início, o Oliveira do Bairro volta ao lugar dele, que deve manter ou continuar a lutar por mais algo acima”, anotou Aníbal Santos”, acrescentando: “Para mim é uma honra chegar aqui e passado 10 meses de trabalho à frente deste clube e já subir com a vantagem confortável de 16 pontos sobre o segundo classificado a sete jornadas do fim.”

“Com trabalho e dedicação tudo aparece. Tive a sorte de encontrar um grupo de atletas, treinadores, massagistas, roupeiro, diretor, e António Flávio, no início, com uma humildade, dedicação e desempenho de cada um. Os frutos estão à vista e não posso deixar de dar os parabéns aos meus colegas de direção que têm sido incansáveis”, recordou Aníbal Santos.

A terminar, o presidente do OBSC falou do próximo passo: “Agora o objetivo é ser campeão sem derrotas. Só há mais uma equipa em Portugal e na Europa sem derrotas. O Oliveira do Bairro tem tudo para estar feliz.”