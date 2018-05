Uma centena de oficiais do Instituto de Registos e Notariado (IRN) visitou, no passado sábado, Oliveira do Bairro, cidade escolhida para a realização do XXVI Encontro Nacional de Oficiais do IRN. O acolhimento foi feito ao início da tarde, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, sendo os visitantes desde logo presenteados com uma breve atuação da Tuna da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (TUNISOB), que cantou e tocou o “Hino da Bairrada” e “Chinelinhas”.

No Quartel das Artes esperava-os o presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Simão Vela, que referiu a sua satisfação pela escolha de Oliveira do Bairro para este Encontro, frisando que naquele dia a Porcel e a Kiwicoop estariam de portas abertas propositadamente para os receber.

Presente nesta receção esteve também o presidente da Câmara, Duarte Novo, que deixou o convite para que todos “desfrutassem do melhor que tem o nosso concelho”, saudando a organização pela escolha das empresas a visitar. “São empresas das áreas da cerâmica e da vertente agrícola, áreas nas quais Oliveira do Bairro é muito rico”. Convidou ainda os participantes neste encontro a assistir aos espetáculos do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro, a decorrer no QA, e a visitar Oliveira do Bairro “mais vezes”.

O programa deste encontro, delineado em conjunto por oficiais do IRN de Oliveira do Bairro e pela Junta de Freguesia, incluiu visita ao QA (conduzida pelo diretor Tiago Matias), ao Aliança Underground Museum (Sangalhos), às empresas Porcel e Kiwicoop e ao Espaço Bairrada. O jantar decorreu na Residencial Estância, com música ao vivo.

Mónica Gomes (oficial do IRN da Conservatória de Oliveira do Bairro), uma das responsáveis pela organização deste encontro, avançou a JB que estiveram presentes perto de uma centena de oficiais de norte a sul do país e mostrou a sua satisfação pelo programa delineado.

Simão Vela fez um balanço muito positiva da iniciativa, integrada naquilo a que chama o “Turismo Industrial”, que a Junta de Freguesia quer continuar a desenvolver e ampliar.

Oriana Pataco