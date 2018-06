Em Anadia, na Praça Visconde de Seabra, está tudo a postos para apoiar a Seleção Nacional que, no dia 15 de junho, começa a sua caminhada no Mundial de Futebol Rússia 2018, tendo a Câmara Municipal de Anadia instalado um ecrã e uma bancada para que os adeptos possam vibrar com os jogos.

A partir de 14 de junho, data em que se inicia o campeonato, os anadienses e todos os amantes de futebol terão possibilidade de se reunir para assistir aos jogos transmitidos, em sinal aberto, num ecrã gigante, com especial destaque para as partidas de Portugal.

O primeiro jogo da seleção portuguesa está agendado para a próxima sexta-feira, pelas 19h45, contra a sua congénere espanhola. O segundo embate acontece a 20 de junho, pelas 13h, contra Marrocos, e o último jogo desta fase, em que Portugal defrontará o Irão, tem lugar a 25 de junho, pelas 19h.

O “palco” vai estar montado até à final do Mundial, que se realiza no dia 15 de julho. Todos os amantes de futebol estão convidados a vir assistir e a apoiar a Seleção de Portugal, na Praça Visconde de Seabra, em Anadia.