O antigo IPSB vai reabrir no próximo ano letivo, mas integrado no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. O Município chegou a acordo com a Sociedade de Promoção Social – Obra do Frei Gil para arrendar as instalações do antigo IPSB – Colégio Frei Gil, em Bustos, tendo ainda conseguido a aprovação do Ministério da Educação para que o equipamento seja integrado na oferta pública de ensino. Desta forma, a zona poente do concelho voltará a ter um estabelecimento de ensino “de proximidade e qualidade”, garante o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

O antigo IPSB passará a chamar-se Escola Dr. Acácio de Azevedo – Extensão Frei Gil, e vai acolher alunos do 2.º e 3º ciclo, da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e da freguesia da Palhaça.

O Município pagará à Obra Frei Gil uma renda mensal. A escola, que utilizará as antigas instalações do IPSB – Colégio Frei Gil, encerrado em 2017, será integrada no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e beneficiará uma população de cerca de 400 alunos, do 2.º e 3.º ciclos, da zona poente do concelho.

Oriana Pataco

