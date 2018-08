Foram três os protocolos firmados, no passado dia 2 de agosto, nos Paços do Município de Anadia, entre a presidente da Câmara Municipal, Maria Teresa Cardoso, e o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), Pedro Carvalho, e que garantem aos soldados da paz anadienses o reforço do apoio da autarquia à sua atuação.

Aprovados pelo executivo municipal, os protocolos preveem a atribuição de verbas à AHBVA para aquisição de uma viatura de emergência médica, para a compra de mobiliário e de equipamento de videovigilância destinados ao quartel, e, ainda, para despesas correntes.

Assim, e nos termos de um dos protocolos agora assinados, a frota automóvel dos Bombeiros de Anadia fica reforçada com uma ambulância, cujo valor ronda os 49 mil euros. A nova viatura permitirá melhorar a operacionalidade e eficiência no socorro e na proteção de pessoas e bens, quer na área de atuação própria da associação, quer fora desta, quando os seus meios forem acionados pelas entidades competentes.

Outro dos protocolos diz respeito a equipamentos destinados ao quartel dos bombeiros, e surge na sequência da recente requalificação deste edifício, uma obra que permitiu a sua ampliação e modernização, e a criação de melhores condições de trabalho. Mediante a concessão de um subsídio no valor de 25 mil euros, a AHBVA vê atenuados os seus encargos com a substituição de mobiliário antigo e com a aquisição de equipamento de videovigilância.

Por fim, foi ainda firmado um protocolo que prevê a concessão anual, pela autarquia, de uma verba fixada em 31.500 euros, destinada à comparticipação de despesas inerentes à atividade regular da associação, designadamente em matéria de recursos humanos.