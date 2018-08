O Jardim Municipal da Mealhada vai transformar-se num arraial popular, dia 1 de setembro, a partir das 21h30. Do samba ao folclore e à música coral ou de filarmónica, diversas coletividades do município participam nesta noite, com atuações ou banquinhas de venda de produtos tradicionais, dos folares aos tremoços.

O programa de “Verão é na Mealhada” propõe iniciar setembro com a demonstração das várias artes de coletividades concelhias. São 10 as coletividades que vão estar presentes no evento, umas com animação, outras com as banquinhas de venda de produtos tradicionais, recriando verdadeiramente um ambiente de arraial popular.

Pelo palco, montado em frente à Câmara Municipal da Mealhada, passarão a Filarmónica Lyra Barcoucense, o Rancho Folclórico de Ventosa do Bairro, o grupo de cantares do Associação Aposentados da Bairrada, a escola de samba “Sócios da Mangueira” e o grupo coral Magister, com animação de rua.

Nas banquinhas estarão a Cruz Vermelha Portuguesa-Delegação do Concelho da Mealhada, o Rancho Folclórico da Vimieira e o Grupo Regional da Pampilhosa do Botão, com venda de produtos tradicionais e etnográficos. A Associação CADES terá a seu cargo uma quermesse e jogos populares e o Grupo Coral Columba promete trazer produtos caseiros, como pataniscas, folares, negalhos e tremoços.

O arraial popular é de acesso gratuito e faz parte do programa “Verão é na Mealhada”, um programa de animação que a Câmara Municipal da Mealhada desenvolve, com produção da Escolíadas – Associação Recreativo-cultural, com o objetivo de dinamizar a oferta cultural e a economia local.

O programa termina com o Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada, nas noites de 7 e 8 de setembro, que este ano decorrerá junto à Câmara Municipal da Mealhada.