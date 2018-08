O Município de Oliveira do Bairro quer dar uma nova dimensão à Semana Europeia da Mobilidade, com a iniciativa Mix & Move, que reunirá inúmeras atividades, num vasto programa a decorrer de 14 a 22 de setembro.

Aproveitando o slogan europeu da iniciativa, a Câmara quer construir e manter a marca Mix & Move para as próximas edições. Reunindo num só evento a Festa da Juventude, Jogos sem Fronteiras, Dia Europeu Sem Carros, Cicloturismo e a IV Caminha Solidária Noturna, a favor dos bombeiros, entre muitas outras iniciativas, esta nova marca quer envolver toda a comunidade, assim como o comércio local e o restante tecido empresarial, Juntas e associações.

De 14 a 22 de setembro, com epicentro na Praça do Município, haverá animação constante com a presença de 10 tasquinhas de outras tantas associações do concelho, estando reservados vários momentos de animação, com dois grandes nomes nacionais num cartaz musical recheado de ofertas, também da região.

O comércio local, aberto até às 21h, um desfile, um concurso de montras, promoções e o desafio (no caso concreto de bares e restaurantes) à criação de ementas saudáveis, são algumas das atividades permantentes e paralelas de toda esta semana, graças à parceria da autarquia com a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB).

Por outro lado, a Praça do Município servirá de palco a várias demonstrações e aulas abertas de modalidades desportivas e recreativas, com destaque para o Judo, Karaté, Ginástica, entre muitas outras, a que se juntam atividades para seniores, no criado Dia da Idade Maior, como o boccia ou o mini-golf, por exemplo.

Apostando na animação de rua constante, o Mix & Move terá também no programa um torneio de futsal de equipas mistas, a decorrer no pavilhão municipal, assim como a realização de mais uma edição dos Jogos Sem Fronteiras interfreguesias (a 14 e 15), com jogos de cultura geral sobre o concelho. Destaque, igualmente, para o cicloturismo a realizar pelas ruas do concelho, uma tarde de cinema e o ponto alto deste evento, que passa pela realização da IV Caminhada Solidária Noturna, no dia 22, mais uma vez a favor dos bombeiros locais, que este ano voltará a partir da Avenida Abílio Pereira Pinto, onde se concentrarão atividades durante todo o dia, mas com chegada à Praça do Município em pleno clima da Festa da Juventude de Oliveira do Bairro.

Na apresentação do evento, o vice-presidente da Câmara, Jorge Pato, destacou que o grande objetivo da iniciativa é “integrar o máximo de pessoas, de todas as idades, envolver o comércio, indústria e instituições locais, num evento de sucesso que vai marcar, mais uma vez, o nosso município pela positiva”.