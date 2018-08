Oliveira do Bairro vai acolher, pela quarta vez, a conferência “Começar Hoje”, no próximo dia 27 de outubro.

Trata-se de um reconhecido evento que junta jovens em idade escolar com profissionais de empresas e entidades nacionais e internacionais e acontece no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, onde estarão diversos oradores com reconhecido percurso pessoal e profissional.

Esta iniciativa, totalmente focada no desenvolvimento, evolução e aperfeiçoamento das gerações mais novas, é composta por 2 painéis de discussão e um momento de trabalho.

No corrente ano, note-se a distinção feita pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC), que apoia o evento e o considera um agente ativo na busca pelos 17 objetivos traçados pela Agenda 2030.

“Na 4.ª edição em Oliveira do Bairro, os participantes vão poder contar com a presença de oradores credenciados que, ao longo de um dia, irão partilhar histórias, conselhos e vivências, com a jovem plateia”, diz a organização, apontando as confirmações de Ricardo Carriço (Ator), Cristina Amaro (Jornalista SIC), Sofia Mendonça (Diretora de RH, McDonald’s Portugal) e Nuno Santos (Instituto Profissional da Bairrada).

A entrada terá um custo mínimo de 10 euros, que garante aos participantes um dia inteiro de aprendizagem e dinamização pura, com aquisição disponível a partir da Bilheteira Online (BOL).

A iniciativa é organizada pela migfrade_Solutions e LampCoach, em parceria com a CM Oliveira do Bairro. Conta, ainda, com diversos patrocinadores como a multinacional McDonald’s (Soft Skills Sponsor), Delta Cafés, Volkswagen (Official Car Sponsor) ou a ONU Portugal (Institutional Partner).