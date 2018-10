Começou com música e terminou com poesia a abertura de mais um ano letivo da Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB). Mais uma vez, o Espaço Inovação foi o local escolhido para apresentar as novidades e dar as boas-vindas a professores e alunos. Este ano, com uma componente extra, ligada a uma nova disciplina: a cerimónia foi toda ela acompanhada e traduzida para língua gestual, pela intérprete Tânia Martins.