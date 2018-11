Os representantes da Associação das Cidades Europeias do Desporto (ACES) Europe e da sua congénere portuguesa iniciaram no dia 30 de outubro, a sua última visita de avaliação ao concelho de Anadia, no âmbito da Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020, antes da decisão final que deverá ser conhecida em janeiro de 2019.

A comitiva, liderada pelos presidentes da ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e da ACES Portugal, Nuno Santos, foi recebida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, pelo presidente da Assembleia Municipal de Anadia, Manuel Pinho, e pelo restante executivo, nos Paços do Concelho.

A autarca de Anadia espera que, ao longo dos três dias de visita, a comitiva tenha oportunidade de “conhecer o nosso território, sintam a comunidade anadiense” e “percebam as razões que nos levaram a apresentar esta candidatura, a qual esperamos seja bem sucedida”. “Estou convicta de que vão ficar surpreendidos com o trabalho que tem sido desenvolvido, ao longo destes anos, na área do desporto pelas associações desportivas e pela restante comunidade”, considerou ainda.

O presidente da ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, agradeceu as palavras proferidas pela presidente da Câmara, realçando que “o que nos interessa são os valores que o desporto transmite à comunidade, em termos de saúde e bem-estar”.

Durante esta visita de avaliação, os membros da ACES irão encontrar-se com responsáveis de entidades locais, regionais e nacionais, bem como com embaixadores da candidatura, e dirigentes de federações e de associações desportivas, entre outras personalidades e entidades.

PROGRAMA DA VISITA

31 de outubro (quarta-feira)

10h – Visita a instalações desportivas:

– Pavilhão Municipal (Anadia);

– Complexo Desportivo (Anadia)

– Centro de Alto Rendimento / Velódromo Nacional (Sangalhos)

15h – Receção pelo presidente do Turismo Centro de Portugal (Aveiro)

19h – Conferência de imprensa (Sangalhos – Auditório do CAR Anadia / Velódromo

Nacional)

21h – Gala 2020 – cerimónia de apresentação das associações desportivas locais:

modalidades, projetos e atividades desportivas praticadas no concelho de Anadia

(Sangalhos – CAR Anadia / Velódromo Nacional)

1 de novembro (quinta-feira)

10h30 – Caracterização e defesa da Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do

Desporto em 2020 (Anadia – Auditório do Museu do Vinho Bairrada)