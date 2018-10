Oliveira do Bairro vai acolher, pela quarta vez, a conferência “Começar Hoje”, no próximo dia 27 de outubro.

Trata-se de um evento que junta jovens em idade escolar com profissionais de empresas e entidades nacionais e internacionais e acontece no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, onde estarão diversos oradores com reconhecido percurso pessoal e profissional.

Esta iniciativa, totalmente focada no desenvolvimento, evolução e aperfeiçoamento das gerações mais novas, é composta por dois painéis de discussão e um momento de trabalho.

No corrente ano, note-se a distinção feita pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC), que apoia o evento e o considera um agente ativo na busca pelos 17 objetivos traçados pela Agenda 2030.

Na 4.ª edição em Oliveira do Bairro, os participantes vão poder contar com a presença de “oradores credenciados que, ao longo de um dia, irão partilhar histórias, conselhos e vivências, com a jovem plateia”, diz a organização, apontando as confirmações de Ricardo Carriço (Ator), Cristina Amaro (Jornalista SIC), Sofia Mendonça (Diretora de RH, McDonald’s Portugal) e Nuno Santos (Instituto Profissional da Bairrada).

Miguel Frade, da organização, faz um balanço das anteriores edições, recordando que esta Conferência “foi criada com um propósito muito específico, ajudar os jovens portugueses a perceberem que podem e devem começar cedo a preparar-se para o mercado de trabalho”. Até porque, “cada vez mais, as empresas procuram nos jovens, não apenas a sua formação de base mas algo que os diferencie dos restantes, e isso é apenas conseguido participando, criando e trabalhando em atividades fora do seu currículo académico”.

Para aquele responsável, outro ponto importante deste evento é a possibilidade que os participantes têm de falar diretamente com os convidados, de lhes pedirem conselhos ou até mesmo contactos. “Já vimos vidas a serem mudadas pelo facto de conseguirem falar com a pessoa certa no evento, jovens que precisavam de um contacto numa determinada empresa e receberam-no, jovens que não sabiam o que queriam fazer e saíram do evento com muito mais certezas”.

Para a presente edição, Miguel Frade destaca que a aposta passa por “manter a trajetória crescente de participantes, começando por esgotar o Quartel das Artes e que os resultados sejam ainda melhores”, contando para isso com um lote de convidados, todos eles com uma vasta experiência em vários setores de atividade, que “vão ajudar os jovens a descobrirem a sua verdadeira paixão e vocação”.

Neste momento e quando faltam menos de 15 dias para o evento, a organização aponta que tem já 40% da lotação esgotada, tendo inclusivamente o bilhete Smart (que inclui o almoço) já totalmente esgotado.

“Ainda há vagas, mas contamos que desapareçam rapidamente e assim sugiro a todos os jovens que se inscrevam rapidamente, adquirindo o seu bilhete no Quartel das Artes, através do site comecarhoje.com/oliveira ou em qualquer ponto de venda da bilheteira online”, convida Miguel Frade.

A entrada terá um custo mínimo de 10 euros, que garante aos participantes um dia inteiro de aprendizagem e dinamização.

A iniciativa é organizada pela migfrade_Solutions e LampCoach, em parceria com a CM Oliveira do Bairro. Conta, ainda, com diversos patrocinadores como a multinacional McDonald’s (Soft Skills Sponsor), Delta Cafés, Volkswagen (Official Car Sponsor) ou a ONU Portugal (Institutional Partner).

João Paulo Teles