O Museu do Vinho Bairrada foi palco, no dia 9 de outubro, da 2.ª Masterclass, dedicada aos moscatéis de Setúbal e do Douro. O evento, que teve lotação esgotada, desvendou as particularidades e identidades destes dois néctares.

A sessão foi ministrada por Luís Santos Mendes, em representação da Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal e da Associação de Viticultores de Palmela (AVIPE), e por Paulo Russell-Pinto, Técnico de Promoção e Comunicação do Instituto do Vinho do Porto (IVDP) e membro da Câmara de Provadores.

A noite terminou com a degustação do Pudim Abade de Priscos, harmonizado com os moscatéis em prova. Esta prova foi coordenada por Agostinho Peixoto, em representação da Confraria do Pudim Abade de Priscos, de Braga.

Para além da degustação dos vinhos, o evento serviu ainda para fazer a apresentação das duas regiões vinícolas, dando a conhecer a sua história, técnicas de produção e as características diferenciadoras destes dois produtos emblemáticos.

O primeiro ciclo de Masterclasses de Vinhos encerra com os Espumantes Bairrada / Távora-Varosa, agendado para o dia 13 de novembro, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, o qual conta com a colaboração da Comissão Vitivinícola da Bairrada.

A iniciativa é gratuita, mas limitada a 35 participantes. Os interessados podem efetuar as respetivas inscrições para o email: museuvinhobairrada.m.anadia@gmail.com ou através do telefone: 231 519 780.