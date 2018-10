O DAR-Recardães competiu no último sábado em duas frentes: Campeonato Nacional Triatlo Cross em Penafiel e no Triatlo Média Distância de Armamar. Em Penafiel, Victor Campos sagrou-se Campeão Nacional Triatlo Cross no seu escalão 65-69 anos, tendo terminado a prova: 750mts natação+21kms BTT e 5kms de corrida com o tempo de 02:31:42.

Em Armamar, na última etapa do Circuito Norte de Triatlo Média Distância: (2km natação, 60km bicicleta e 15km de corrida), o DAR-Recardães conquistou o 3.º lugar coletivo.

Nesta prova participaram 4 triatletas, tendo sido estas as suas classificações:

Tiago Santos, 2.º lugar (escalão 30-34 anos). Tony Serôdio, 3.º lugar (escalão 45-49 anos). Ruben Estima, 4.º lugar (escalão 40-44 anos).

Celso Moreira não terminou a prova por motivos de saúde.

Nesta última prova do Circuito Norte TMD, com estes resultados conseguidos, o DAR-Recardães conquistou de forma brilhante o 3.º lugar do pódio.

De manhã, também em Armamar, realizou-se o Aquatlo Jovem, (150mts natação + 1,2kms de corrida), tendo participado pelo DAR-Recardães os jovens irmãos Romeu e Eduardo Estima, tendo Romeu conquistado o primeiro lugar do pódio e Eduardo o terceiro lugar, tendo sido desta forma “reis e senhores” do pódio jovem em Armamar.

Em Armamar foi também realizado um Duatlo Promoção, onde o duatleta do DAR-Recardães Luís Miguel conquistou o 3.º lugar da geral, tendo completado a prova de 29kms bicicleta + 7,5kms de corrida com o tempo de: 01:36:16.