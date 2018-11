Um empresário do concelho de Oliveira do Bairro, com 51 anos de idade, foi encontrado morto junto ao trator, na passada sexta-feira, dia 2 de novembro, num terreno agrícola, no lugar do Silveiro.

Carlos Alberto Ferreira, que geria uma empresa de jardinagem na Giesta e que morava em Oiã, por razões desconhecidas terá sido atingido pelo diferencial daquela máquina agrícola quando retirava água de um poço para uma cisterna, naquele terreno agrícola situado no prolongamento da Rua do Furadouro, no Silveiro, segundo apurámos junto dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.

De acordo com o relato no local de um dos funcionários, Carlos Alberto Ferreira terá dispensado os colaboradores naquele dia por virtude do mau tempo. Entretanto, logo depois das 10h30, o funcionário em causa tentou ligar-lhe sem que tivesse sinal de resposta.

