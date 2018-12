Com o objectivo de dinamizar o comércio local, a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, em parceria com a ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e os comerciantes da cidade, vão realizar realizar no próximo dia 16 de dezembro, durante todo o dia, uma Feirinha de Natal na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto.

O comércio estará aberto durante todo o dia, com horário alargado, decorrendo na parte central da Avenida uma Feirinha de Natal, com a presença de vários artesãos. Existirão também atividades lúdicas e de animação, abertas à participação de todos, não faltando a presença do Pai Natal, que estará disponível para receber os pedidos dos mais pequenos. O Programa poderá ser consultado nas páginas de Facebook da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e em www.acib.pt.

Paralelamente, continua a decorrer o Sorteio de Natal do Comercio Local de Oliveira do Bairro, até ao próximo dia 31 de dezembro, que conta este ano com mais de 100 lojas aderentes em todo o concelho, numa parceria entre a ACIB e a Câmara Municipal, e que habilitará os participantes a 20 vales de 100 euros de compras. A listagem das lojas aderentes poderá também ser consultada em www.acib.pt.