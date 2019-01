A GNR de Águeda deteve, em flagrante, um homem de 48 anos, por maus tratos a um animal de companhia. A detenção, através do Posto Territorial de Águeda da GNR, aconteceu no passado dia 21 de janeiro, na localidade de Águeda.

No decorrer de uma ação de patrulhamento à cidade, os militares deparam-se com o suspeito a infligir, violentamente, socos na cabeça de um cão de pequeno porte, tendo apenas cessado as agressões após a intervenção dos militares da GNR, que de imediato procederam à detenção do agressor.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.

O cão foi recolhido e entregue no Canil Municipal de Águeda.