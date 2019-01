A Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro acaba de adjudicar mais percursos de pistas cicláveis e pedonais em torno da Pateira (passadiços). No valor de mais de 430 mil euros, as obras vão contemplar os concelhos de Oliveira do Bairro e Aveiro. Perrães terá a maior fatia do investimento, com cerca de 300 mil, ficando Requeixo e Carregal (Aveiro) com um montante de 100 mil euros. As obras atingem exatamente o valor de 433.693 euros, tendo um prazo de execução de 150 dias.

Durante a construção desta via, para além da construção de passadiços em madeira, prevê-se a necessidade de realizar demolições, desmatação, trabalhos de limpeza, movimento de terras, contenções e pavimentação, infraestruturas e travessias hidráulicas, renovação do mobiliário urbano, bem como a colocação de sinalização adequada.

Leia mais na edição de 17 de janeiro do Jornal da Bairrada.