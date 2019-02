Quinze anos depois, o comando do corpo de bombeiros de Anadia volta a estar completo. Na noite do último sábado, o chefe Jorge Alejandro Neves tomou posse como 2.º comandante da corporação, enquanto que o chefe Vítor Eduardo Libório e o subchefe Joel Marta, assumiram o cargo de adjuntos de comando. Também o bombeiro Rafael Castro foi promovido a bombeiro de 2.ª por abertura de vaga na categoria.

Durante a cerimónia, cinco estagiários (Marcelo Fernandes, Alexandra Melo, João Correia, Ana Moreira, Gonçalo Ferreira), que concluíram com aproveitamento a Escola de Estagiários, foram promovidos à categoria de bombeiros de 3.ª.

Bombeiros melhor

formados e mais

qualificados

Na sessão solene, Pedro Carvalho, presidente da direção da AHBVA, sublinharia a importância do dia que “fará história”. Ao 2.º comandante e adjuntos de comando desejou felicidades por assumirem “uma enorme responsabilidade perante a sociedade”, referindo estar de consciência tranquila por serem elementos que “estão preparadíssimos para as elevadas exigências que os esperam”. Pedro Carvalho reconheceria ainda no comandante Bruno Almeida capacidade para os “guiar sempre no melhor caminho” e, dirigindo-se aos cinco novos elementos, enalteceu a sua “grande coragem” por, ao longo de mais de um ano de formação, virem reforçar um corpo ativo que deseja ver crescer, sendo este um dos grandes desafios da corporação.

